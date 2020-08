산림청 “앱으로 숲길 검색·길 안내 가능하게”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 숲길을 지도가 아닌 앱으로 검색해 목적지로 이동하는 것이 가능해질 전망이다.

산림청은 이달부터 올해 연말까지 3차 추가경정사업(100대 명산 상표화)의 일환으로 숲길 연결망 구축 및 숲 관광 자원조사를 진행한다고 3일 밝혔다.

연결망 구축 및 자원조사는 지도에 의존하지 않고 스마트 폰 앱으로 길 안내 서비스를 이용하는 근거를 마련하는 계기가 될 것으로 보인다.

우선 연결망 구축사업은 산림청이 민간과 협력해 국민이 실제 이용하는 산행 궤적을 기초자료(DB)로 확보하는 것을 골자로 한다.

이와 함께 추진될 자원조사는 전국 100대 명산을 중심으로 휴양림, 치유의 숲, 명품 숲, 산림레포츠시설 등 산림과 관련된 관광자원을 기초자료로 구축하는 사업이다.

두 사업은 내년 1월 완료 후 행정안전부가 운영하는 공공데이터 홈페이지를 통해 민간에 제공될 예정이다.

산림청 김용관 산림복지정책국장은 “포스트 코로나시대 숲 여행객이 크게 늘어날 것을 예상한다”며 “산림청은 연결망 구축 및 자원조사를 통해 확보한 기초자료를 민간에 제공해 숲길 안내 등 서비스가 민간시장에서 활성화되도록 노력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr