LG디스플레이, 美 SID 2020서 온라인으로 차세대 OLED 공개

[아시아경제 이기민 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 12,450 전일대비 150 등락률 -1.19% 거래량 392,854 전일가 12,600 2020.08.03 09:53 장중(20분지연) close 가 미국 현지시간으로 3일부터 7일까지 온라인으로 열리는 ‘국제정보디스플레이학회(SID) 2020’에 참가해 차세대 OLED 기술력을 선보인다고 3일 밝혔다.

SID는 글로벌 디스플레이 관련 기업 및 학계가 한 자리에 모여 새로운 기술과 제품을 전시하고 연구논문을 발표하는 세계 최대 규모의 디스플레이 학회다.

올해는 미국 샌프란시스코에서 열릴 예정이었지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 전시, 세미나 등 모든 행사를 오프라인 대신 온라인으로 진행한다.

LG디스플레이는 고객 접점 확대를 통한 신규 사업기회 창출 차원에서 SID가 마련한 온라인 공간에 가상 전시관을 열고, 한층 더 진화된 OLED 기술력을 관람객들에게 선보일 것이라고 설명했다.

가상 전시관은 ‘유기발광다이오드(OLED) 폼팩터 혁신 존’, ‘OLED 융복합 존’ 등 크게 2가지로 구성되며, 동영상을 통해 해당 제품의 정보를 제공한다.

폼팩터 혁신 존에서는 ▲65인치 및 12.8인치 롤러블(Rollable) OLED ▲13.3인치 대형 폴더블(Foldable) OLED ▲65인치 벤더블(Bendable) OLED ▲투명도 40%의 55인치 투명 OLED 등 차세대 디스플레이를 선보인다.

융복합 존에서는 자동차 대시보드용 27인치 초대형 곡면 플라스틱 OLED(P-OLED), 스피커 없이 화면에서 소리가 나는 12.3인치 CSO(Cinematic Sound OLED) 계기판 등으로 만든 차량용 디지털 콕핏(Cockpit, 운전석) 등이 전시된다. AR·VR용, 3D 등 차세대 OLED 디스플레이도 융복합 존에서 살펴볼 수 있다.

이 밖에도 LG디스플레이는 SID 2020에서 OLED를 비롯한 다양한 디스플레이 관련 최신 연구 논문을 온라인으로 발표해 차별화된 기술력을 입증한다는 계획이다.

강인병 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO) 부사장은 “OLED만이 구현 가능한 차별화된 기술력을 바탕으로 미래 디스플레이의 혁신을 주도해 나갈 것”이라고 말했다.

SID 2020에 전시되는 LG디스플레이 제품 소개 영상은 LG디스플레이 유튜브 채널에서도 확인할 수 있다.

