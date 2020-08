[아시아경제 온라인이슈팀] 스포츠 트레이너 겸 방송인 심으뜸이 탄탄한 애플힙을 뽐냈다.

최근 심으뜸은 자신의 SNS에 "이번 주말은 가족들과 함께 보냅니당. 챌린지 진행중인 버금이들은 어제 업로드한 전신운동 30분 루틴으로 운동 대신해주세요 아주 힘들고 땀 폭발할 겁니다. 운동 후 맛난 거 먹고 행복한 주말 보내요"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

한편 심으뜸은 지난 2015년 ‘GNC 머슬펌프 나바 WFF 코리아 챔피언십’ 스포츠모델 프로 1위 등을 차지하며 이름을 알렸다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr