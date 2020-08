[아시아경제 이관주 기자] 서울 동부간선도로가 3일 오전 5시 5분께부터 전면 교통통제되고 있다.

이날 서울시와 서울지방경찰청 등에 따르면 서울 등 한강 상류에 내린 호우로 한강과 중랑천의 수위가 상승하면서 동부간선도로 진입이 불가능하다.

월계1교는 침수 예정 수준으로 수위가 올라가 진입이 통제되고 있고, 이날 오전 5시 20분께부터 불광청이 통제수위 9m를 넘으면서 증산교도 출입이 전면 통제됐다. 이는 불광천이 통제 수위 9m를 넘은 데 따른 조치다.

잠수교 역시 한강 수위 상승으로 전날 오후부터 전면 통제 중이다.

