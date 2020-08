SK텔레콤 "AI영상인식 기술로 '비대면' 휴대폰 보험 가입"

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 인공지능(AI) 영상인식 기술을 활용해 비대면으로 휴대폰 보험을 가입할 수 있는 서비스를 선보인다. 휴대폰 보험 가입 가능 기간도 60일로 연장한다.

SK텔레콤은 휴대폰을 새로 구입한 고객이 집에서도 휴대폰 보험을 가입할 수 있는 '비대면 가입 프로세스'를 업계 최초로 선보인다고 3일 밝혔다. 지금까지는 중고폰 등 일부 한정적인 케이스를 제외하고는 보험 가입을 위해 오프라인 매장을 직접 방문해야만 했다.

SK텔레콤은 캐롯손해보험과 공동출자해 개발한 'AI영상인식기술 기반 360도 동영상 촬영 솔루션'을 통해 고객이 매장을 찾아가지 않아도, 이용 중인 휴대폰의 상태를 상세하게 보험사 측에 제공할 수 있도록 했다. 보험사는 촬영된 영상을 바탕으로 휴대폰의 현재 상태가 보험 가입이 가능한지 여부를 판단하게 된다.

AI 영상인식 기술은 고려대학교 기계지능연구실(Machine Intelligence Lab.) 석흥일 교수팀과의 산학 협력으로 ‘스마트폰 결함 검출 기술 개발 프로젝트’를 통해 개발 됐다.

이용 방법도 간단하다. 고객이 SK텔레콤 고객센터에 전화해 비대면 보험가입을 신청하면 고객센터에서 고객에게 MMS를 발송 한다. 이후 개인 정보 제공 동의 및 단말 인증을 실시하면, 고객의 핸드폰 상태를 촬영할 제 3자의 핸드폰으로 MMS 메시지가 발송된다.

해당 MMS를 받은 휴대폰으로 보험 가입 대상 휴대폰을 360도로 촬영해 전송하면 AI가 1분 이내에 보험 가입 가능 여부를 알려준다. 만약 추가 검사가 필요할 경우 2차 판독을 진행해 익일 17시까지 결과가 공지된다. 만약 보험 가입이 거절 또는 보류되는 경우 추가 2회까지 신청이 가능하다.

이번 휴대폰 보험 서비스 개선은 언택트에 대한 사회적 요구에 부응한 행보다. 이와 함께 SK텔레콤은 고객의 목소리를 반영해 오는 6일부터 휴대폰 보험 가입 기간도 기존 30일에서 60일로 연장한다.

김성수 SK텔레콤 영업본부장은 “다양한 디바이스가 출시되는 5G시대 및 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 촉발된 언택트에 대한 사회적 요구에 부응하기 위해 이번 휴대폰 보험서비스 혁신을 추진하게 됐다”며 “앞으로도 SK텔레콤은 5G시대 고객과 사회의 가치 혁신을 위해 지속 노력하고 나아가 K-언택트 선도에 앞장설 것” 이라고 밝혔다.

