[날씨]중부지역 내일까지 300mm '물폭탄'…남부·제주는 폭염

[아시아경제 우수연 기자]거센 장맛비로 중부 지방에 호우특보가 발효된 가운데 3일 밤까지도 300mm의 집중호우는 계속되겠다. 반면 강원 동해안과 남부지방, 제주도는 낮기온이 33도를 웃도는 폭염이 이어질 전망이다.

2일 기상청에 따르면 내일(3일) 서울과 경기, 강원, 충청 등 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 50~80mm의 매우 강한 비가 내릴 것으로 전망된다.

2일 오후 6시부터 3일 늦은 밤까지 예상 강수량은 중부지방이 100~200mm이며 많은 곳은 300mm이상의 집중 호우도 예상된다. 강원 영동과 경북은 30~80mm(많은 곳은 100mm 이상)이며 전북은 5~40mm의 비가 예상된다.

기상청은 모레인 4일까지도 정체전선(장마전선)이 북한과 중부지방 사이를 남북으로 오르내리며 중부지방을 중심으로 많은 비가 이어지겠다고 예보했다.

이어 집중호우로 하천·계곡물이 불어나고 있어 사고 예방이 요구되며 각종 시설물 관리 등에 유의해야한다고 당부했다.

3일 전국의 아침 최저기온은 23~26도, 낮 최고기온은 25~32도의 분포를 보이겠다. 중부지방에는 호우특보가 내려진 가운데 강원 동해안과 남부지방, 제주도는 폭염특보가 발효됐다.

