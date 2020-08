속보[아시아경제 김수완 기자] 2일 오후 6시30분 기준으로 일본 코로나19 일일 확진자 수가 1300명을 돌파했다.

NHK에 따르면 일본의 일일 확진자 수는 5일 연속 1000명을 넘기고 있다.

이로써 일본의 코로나19 누적 확진자 수는 4만명을 육박했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr