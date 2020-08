전국 곳곳 열차운행 중단…한국철도 임직원 비상근무 돌입

사장, 지역본부장, 2급 이상 전 간부 비상근무

충북·태백·중앙선 일부 토사유입…운행중단

[아시아경제 문제원 기자] 한국철도(코레일)가 집중호우에 따른 선로유실과 토사유입 등 동시다발적인 피해에 대처하기 위해 초비상근무에 돌입했다.

한국철도에 따르면 2일 오전 강원 충청 경북북부 지역 등에 내린 집중호우로 충북선 삼탄~공전역 간 선로가 침수되고 토사가 유입됐다.

또 태백선 입석리~쌍룡역 간과 영동선 현동~분천역 간, 중앙선 연교~구학역 간에도 토사가 유입됐다

이에 따라 충북선(대전~제천역)과 태백선(제천~동해역)은 오전 6시부터 전 구간 열차운행이 중단된 상태다.

영동선도 오전 8시부터 영주~동해역 간, 중앙선은 오전 9시30분부터 원주~영주역 간 열차운행이 중단됐다.

한국철도는 사장과 지역본부장, 2급 이상 전 간부 등 전국 400여명이 비상근무에 들어갔다.

이들은 피해상황을 파악하면서 고객안내와 열차운행 조정, 선로복구 등을 위해 노력하고 있다. 간부들은 긴급 재해대책회의도 개최하는 등 복구에 총력을 기울이고 있다.

손병석 사장은 "열차운행 중단에 대한 고객안내를 철저히 하고, 복구작업도 안전하게 진행해 달라"며 "복구에 시간이 소요되더라도 철저한 작업을 통해 안전하게 열차가 운행될 수 있도록 최선을 다해달라"고 당부했다.

