'세계적 디자이너' 톰 딕슨 카페 1호점, 현대백화점 선택

亞 홍콩 이어 2번째 오픈

커피·디저트 즐기며 조명·가구·소품도 구경

[아시아경제 임혜선 기자] 세계적 산업 디자이너 톰 딕슨이 직접 디자인한 카페를 국내 처음으로 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 59,700 전일대비 1,200 등락률 -1.97% 거래량 88,381 전일가 60,900 2020.07.31 15:30 장마감 close 압구정본점에 선보인다.

현대백화점은 서울 강남구 압구정본점 4층에 국내 최초로 '톰 딕슨, 카페 더 마티니'를 오픈했다고 2일 밝혔다. 총 90㎡(약 27평) 규모로, 매장 내 의자·테이블·조명·식기 등의 집기는 모두 톰 딕슨이 직접 디자인한 제품들로 채웠다. 카페에선 차, 커피, 디저트 등 식음료(F&B)와 조명과 가구, 인테리어 소품 등을 판매한다.

톰 딕슨은 영국을 대표하는 산업 디자이너로 세계 3대 디자인 박람회 중 하나인 프랑스 메종앤오브제 특별 디자이너로 참여하면서 세계적인 명성을 얻었다. 철제 뼈대 위에 왕골을 감아 만든 ‘S체어’, 청동 구리로 디자인한 둥근 조명인 ‘미러볼’ 등이 대표작이다.

톰 딕슨, 카페 더 마티니는 현재 영국 런던, 이탈리아 밀라노, 홍콩 등 5개국에 10여개 매장이 있으며 아시아에선 홍콩에 이어 이번 현대백화점 압구정본점이 두 번째 매장이다.

톰 딕슨이 현대백화점 압구정본점에 국내 1호 매장을 열기로 한 것은 명품 백화점으로서의 압구정본점 위상과 무관치 않다는 설명이다. 높은 브랜드 경쟁력에 국내 백화점 중 단위 면적당 매출이 가장 높다는 점도 긍정적으로 작용했다는 것. 해외 여행이나 해외 거주 경험이 많아 새로운 트렌드에 대한 이해도가 높은 고객층을 보유하고 있다는 점도 영향을 미쳤다.

현대백화점 관계자는 "트렌드에 민감한 고객들을 위해 압구정본점에서만 경험할 수 있는 명소를 지속적으로 선보일 계획"이라며 "고객에게 새로운 영감을 불러 일으키는 다양한 라이프스타일 콘텐츠를 개발해 트렌디한 명품 백화점으로서의 위상을 확고히 할 것"이라고 말했다.

한편, 현대백화점은 지난해부터 압구정본점에서만 경험할 수 있는 공간과 매장을 계속 선보이고 있다. 작년 1월 지하 1층 식품관에 선보인 와인 전문 매장 와인웍스가 있다. 국내 백화점 최초로 프랑스 브랜드 에르메스 복층 매장과 국내 최대 규모 롤렉스 매장 등 차별화된 명품 매장을 연이어 선보이기도 했다.

