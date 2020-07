여가부, '故 박원순 의혹' 계기로 지자체 성폭력 대응실태 점검

[아시아경제 조인경 기자] 여성가족부가 31일 오후 2시 정부서울청사에서 '여성정책 지역 협력체계 구축을 위한 시도 국장회의'를 개최한다.

이번 간담회는 최근 고(故) 박원순 전 서울시장의 직원 성추행 의혹을 계기로 각 지방자치단체의 성희롱·성폭력 사건 예방과 대응, 성차별적 조직문화 등에 대한 점검과 개선 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 지자체의 성희롱·성폭력 사건 처리절차, 신고시스템 및 피해자 보호방안 등에 대한 의견을 듣고, 성평등한 조직문화 개선방안과 컨설팅 지원 사항을 논의한다.

이정옥 여가부 장관은 "성평등한 조직문화를 만들기 위해서는 성별·세대별 소통과 더불어 성차별과 성폭력 문제에 대해 엄정하고 책임 있게 대응하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "오늘 회의에서 논의된 사항을 바탕으로 피해자가 사건 처리 과정에서부터 사건 종결 이후에도 안전하게 지속적으로 일할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

