대북제재에도 北성장률 3년 만에 플러스 전환…대외교역 14.1%↑

'2019년 북한 경제성장률 추정 결과'

[아시아경제 장세희 기자]지난해 북한의 경제성장률이 0.4% 증가를 기록한 것으로 추정된다. 이는 지난 2016년 3.9% 성장 이후 3년 만에 소폭 증가로 전환한 것이다. 유엔의 대북 경제제재가 강화되지 않아 대외교역 규모가 크게 늘어난 탓이다. 북한의 1인당 국민소득의 경우 지난해 148만8000원으로 남한의 27분의 1 수준으로 파악됐다.

한국은행이 31일 발표한 '2019년 북한 경제성장률 추정 결과'에 따르면 지난해 북한의 실질 국내총생산(GDP)는 전년에 비해 0.4% 증가했다.

한은은 "대외교역규모가 큰 폭 플러스를 나타냈고, 유엔의 대북 경제제재가 2017년 이후 강화되지 않았다"고 밝혔다. 유엔은 2017년 원유와 정유의 수입을 제한하고 농산물과 해산물, 기계류, 섬유 등의 수출을 금지한 바 있다.

북한의 대외교역 규모는 지난해 32억4000만달러로 전년(28억4000만달러)에 비해 14.1% 증가했다. 여기에는 남북 간 반출입을 제외된다.

먼저 수출은 2억8000만달러로 전년과 비교해 14.4% 증가했다. 시계 및 부분품(57.9%)과 신발·모자·가발(43.0%) 등이 증가했다. 수입도 섬유제품(23.6%), 플라스틱·고무(21.3%), 식물성 제품(29.2%)을 중심으로 전년 대비 14.1% 증가한 29억7000만달러를 기록했다.

농림어업은 지난해 농산물, 수산물 등이 늘어 전년(-1.8%)대비 1.4% 증가했다. 광업은 석탄이 증가했으나 금속 및 비금속이 줄어 0.7% 감소했다. 제조업은 중화학공업을 중심으로 1.1% 감소했다.

한은은 북한의 성장률 소폭 증가 전환에도 북한 경제가 본격적으로 회복했다고 평가하긴 이르다고 분석했다. 한은은 "대외교역 규모가 큰 폭으로 플러스지만, 2011년~2016년 과거와 비교해보면 여전히 절반 수준"이라고 말했다. 그러면서 "핵심 산업인 광공업도 여전히 마이너스"라며 "북한 경제가 본격적으로 회복하고 있다고 평가하는 것은 시기 상조"라고 덧붙였다.

한편 지난해 북한의 국민총소득(명목GNI)은 35조6000억원을 기록했다. 이는 남한 54분의 1(1.8%) 수준이다. 1인당 국민총소득은 140만8000원으로 한국(3743만5000원)의 27분의 1(3.8%) 수준을 보였다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr