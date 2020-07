LH, 청라 국제업무단지 조성 위한 사업자 공모 진행

[아시아경제 이춘희 기자] 한국토지주택공사(LH)가 청라 국제업무단지 조성을 위한 사업자 선정 공모에 나선다고 31일 밝혔다.

청라 국제업무단지 개발사업은 인천경제자유구역(IFEZ) 내 청라 국제도시를 국제 비즈니스 거점으로 조성하기 위한 사업이다. LH는 공모를 통해 국내외 기업 및 투자자들의 객관적이고 공정한 참여를 유도해 사업자를 선정한다는 방침이다.

LH는 이번 공모를 위해 지난 4월 주상복합 용도 확보, 업무용지에 오피스텔·지식산업센터 조성 허용 등 국제업무단지의 사업여건을 대폭 개선하는 내용의 개발 및 실시계획 변경을 진행했다. 이와 함께 국제업무단지 내 지식산업센터에 인공지능(AI), ICT 등 4차산업 관련 업종을 유치하도록 지침을 마련하는 등 청라 국제업무단지를 4차산업 중심의 국제비즈니스 거점으로 육성한다는 계획이다.

사업대상지는 인천 서구 청라동 일원 총 5개 필지(14만㎡)다. 주상복합, 업무용지, 상업용지, 주차장 등으로 구분돼 있다. 사업지 인근에 서울 지하철 7호선 국제업무단지역(가칭)이 신설될 예정인만큼 교통여건 또한 개선 가능성이 높다는 평가다.

사업 신청은 외국법인이거나 외국법인이 1개 사 이상 포함된 컨소시엄에 한해 가능하다. 또 사업대상지 전체를 대상으로 해 사업을 신청해야만 한다.

LH는 다음달 12일 사업 설명회를 열 계획이다. 이후 오는 10월30일 사업 제안서를 접수받고 11월 중 평가를 거쳐 우선협상대상자를 선정할 방침이다.

변창흠 LH 사장은 "이번 공모를 통해 국제업무단지가 청라국제도시 발전에 크게 기여하게 될 것으로 기대한다"며 "앞으로 청라국제도시가 4차 산업의 중심지가 될 수 있도록 관심있는 사업자들의 많은 참여를 바란다”라고 말했다.

