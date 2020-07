'파안대소' 논란 황운하 "악의적 공격 빌미 제공…성숙해지겠다"

30일 지역구 물난리 특보 뉴스 앞 기념사진 찍어 논란

"오전 공부모임 참석했다가 동료 의원들과 찍은 것" 해명

[아시아경제 임주형 기자] 자신의 지역구인 대전 지역 수해 소식을 전하는 TV 뉴스 화면을 뒤로 한 채 크게 웃는 사진이 찍혀 논란이 불거진 황운하 더불어민주당 의원이 "더 진중해지고 겸손해지겠다"고 했다.

황 의원은 31일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "국회 본회의 일정을 마치는 대로 대전 수해현장으로 달려갔다"며 "먼저 집중호우의 수해를 입으신 주민 여러분에게 진심 어린 위로의 말씀을 드리며 조속한 피해복구 및 지원에 최선을 다할 것"이라고 이같이 말했다.

그러면서 "일부 언론에 보도된 사진 논란으로 걱정과 비판이 제기되고 있다"며 "전후 사정이 어찌 되었든 악의적인 보도의 빌미를 제공한 점은 사려깊지 못했다"고 덧붙였다.

황 의원은 "악의적 공격의 빌미를 제공한 점에 마음 아파하는 지지자분들에게도 송구스런 마음"이라며 "더 성숙해지는 계기로 삼을 것"이라고 말했다.

앞서 최강욱 열린민주당 대표는 전날(30일) 오후 황운하 민주당 의원과 같은 당 소속 박주민·이재정·김남국·김승원·김용민 의원과 함께 둘러 앉아 활짝 웃는 사진을 페이스북에 공개했다.

문제는 사진 속 배경의 TV 화면에서 대전의 침수 피해 소식이 보도 중이었다는 데 있다. 황 의원 지역구인 대전 중구는 이날 새벽부터 쏟아진 비로 주택가 등이 침수되고 1명이 숨졌다.

이를 두고 미래통합당에서는 "피눈물 흘리고 있는 국민은 안중에도 없는 모양"이라며 강하게 비판했다. 이날 황규환 통합당 부대변인은 구두 논평에서 "대전에서 물난리가 났다는 뉴스특보가 버젓이 방송되고 있는데 황 의원을 비롯한 민주당 의원들이 "파안대소하고 있다"며 "민주당에는 자신들의 안위와 목적 달성에 대한 자축만이 있을 뿐"이라고 지적했다.

이같은 비판에 황 의원은 이날 자신의 페이스북에 "(수해) 현장에 전화를 걸어 피해 상황을 파악하고 국회 본회의 일정을 마치는 대로 오후에 내려가기로 했다"며 "오전에 공부 모임에 참석했다가 때마침 방문했던 동료의원들과 기념사진을 찍은 것"이라고 해명했다.

이어 "늘 그렇듯 사진 찍는 분 요청에 따라 웃는 모습을 연출했다"며 "TV가 켜져 있었지만 누구도 TV를 보고 있지 않았다. 사진 찍는 순간 공교롭게 TV 속에서 물난리 뉴스가 보도됐나 보다"라고 설명했다.

그러면서 "웃어야 할 순간이 있고 심각해야 할 시간이 있고 팔 걷어붙이고 일해야 할 때가 있다"며 "웃는 모습이 필요한 순간에 침통해야 할 장면을 악의적으로 편집하면 전후 사정을 모르는 독자들은 속을 수밖에 없다. '악마의 편집'인 셈"이라고 비판했다. 다만 논란이 확산하자 해당 글은 현재 삭제된 상태다.

