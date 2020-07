[아시아경제 이진규 기자] 미국 항공우주국(NASA)은 30일 오전 7시50분(미 동부 현지시간) 플로리다주 케이프커내버럴 공군기지에서 화성탐사 로버(차량형 이동 탐사로봇) '퍼서비어런스'를 발사했다.

화성에서 미생물 흔적을 찾는 임무를 맡게 된 퍼서비어런스는 NASA의 5번째 화성 탐사 로버다.

아틀라스V 로켓에 탑재된 퍼서비어런스는 약 5억500만㎞를 날아가 내년 2월18일 고대 삼각주로 추정되는 '예제로(Jezero) 크레이터'에 착륙할 예정이다.

퍼서비어런스는 그곳에서 화성의 지표와 지형, 대기 성분 등을 분석하고, 토양 샘플을 지구에 가져오는 임무를 수행한다. 이를 통해 화성에서 고대 생명체의 흔적을 찾을 계획이다.

