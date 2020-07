대전 수해 걱정하던 황운하, 물난리 보도 배경으로 '의원모임 인증샷' 구설

[아시아경제 민준영 인턴기자] 황운하 더불어민주당 의원이 자신의 지역구인 대전 침수 피해 소식이 보도되는 가운데 웃고 있는 사진이 게재돼 구설수에 올랐다.

30일 오후 2시 43분 최강욱 열린민주당 대표의 페이스북에는 황 의원과 같은 당 소속 박주민, 이재정 , 김남국, 김승원 김용민 의원이 나란히 앉아 웃고 있는 사진이 공개됐다. 하지만 사진 속 배경의 TV에서는 대전의 침수 피해 소식이 보도되고 있었다.

황 의원 지역구인 대전 중구는 이날 새벽부터 비가 쏟아져 주택가 등이 침수되고 1명이 숨졌다.

TV 화면 속 보도 또한 대전에서 침수 피해가 발생하는 등 홍수경보가 발령됐다는 내용의 뉴스특보였다.

이를 두고 미래통합당은 "피눈물을 흘리고 있는 국민은 안중에도 없는 모양"이라고 비판했다.

황규환 미래통합당 부대변인은 이날 구두논평에서 "대전에서 물난리가 났다는 뉴스특보가 버젓이 방송되는데도 황 의원을 비롯한 민주당 의원들이 파안대소하고 있다"라며 "민주당에는 자신들의 안위와 목적 달성에 대한 자축만이 있을 뿐"이라고 비판했다.

이와 관련해 황 의원은 "사실을 교묘하게 억지로 짜 맞춰서 논란을 만들어낸 것"이라며 "관련 내용을 보도한 기사의 수준이 낮아 별로 언급할 내용이 없다"고 일축했다.

그는 "의원 모임에 간 것이지 TV 뉴스를 보러 간 것이 아니다. 당시 TV에 물난리 뉴스가 나오는지도 몰랐다"라며 "물난리가 난 상황에서는 모든 모임 활동을 중단하고 표정은 항상 울고 있어야 하냐"라고 반박했다.

하지만, 황 의원은 최 대표가 사진을 올리기 전인 오전 10시 49분 자신의 페이스북에 "코로나19로 가뜩이나 어려운 시기에 수해까지 겹쳐 큰 피해를 겪고계신 주민 여러분을 생각하니 몹시 마음이 아프다"라고 썼다.

그러면서 "긴급하게 재난 복구예산을 집행하고 대전시와 중구청 등의 가용 인력과 자원을 총동원해서 하루속히 주민들의 피해복구가 이뤄지길 바란다"라며 "수해를 입으신 중구민 여러분 모쪼록 희망잃지 마시고 용기내시기 바란다. 국회 본회의 일정을 마치는대로 현장으로 달려가겠다. 늘 함께 하겠다"라고 덧붙였다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr