[컨콜]LG전자 "차별화 폼팩터 제품, 합리적 프리미엄 폰 출시할 것"

[아시아경제 한진주 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 72,100 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 729,893 전일가 72,000 2020.07.30 15:30 장마감 close 가 30일 진행한 2020년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 5G 스마트폰 사업 전략에 대해 서동명 MC사업본부 기획관리담당은 "애플의 5G 제품 출시는 5G 시장 키우는 계기가 될 것이며 그동안 5G 라인업을 확대해왔던 우리에게 오히려 기회가 될 수 있을 것으로 예상한다"고 말했다.

서 담당은 "5G 스마트폰 라인업은 소비자가격 1000달러 이상의 가격대 제품은 LG만의 차별화된 폼팩터 제품을 출시해 브랜드 이미지를 제고해 할 것"이라며 "트렌디한 디자인과 소비자에게 의미있는 스펙에 집중한 합리적인 가격대의 프리미엄 제품으로 매출 볼륨을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

이어 "칩셋·ODM업체와 협력해 5G 하방 전개 니즈에 부합하는 중저가 보급형 5G 단말을 선도적으로 출시해 5G 대중화 수요를 견인하겠다"며 "중국업체들의 진출이 어려운 5G 선진시장을 중심으로 매출을 확대해나가겠다"고 밝혔다.

