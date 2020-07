코스피, 외인 순매수에 소폭 오르며 4일 연속 상승 마감

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 강보합으로 4거래일 연속 상승 흐름을 이어갔다. 코스피는 장 초반 연 고점을 경신하기도 했지만 이후 상승폭이 줄며 상승 흐름을 이어간 데 만족하며 장을 마쳤다. 코스닥 지수도 개인 투자자의 순매수에 힘입어 4일 연속 상승 마감했다.

30일 코스피는 전일 대비 3.85포인트(0.17%) 상승한 2267.01로 마감했다. 이날 상승 출발한 코스피는 장 초반 연 고점을 경신하며 2280선을 넘어섰으나 이후 상승폭을 줄여 0.5% 이내의 강보합을 유지하다 장을 마쳤다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인과 개인 투자자가 각각 2228억원, 70억원 순매수했다. 반면 기관 투자자는 2343억원 순매도했다.

업종별로는 기계(2.13%), 운송장비(1.36%), 통신업(0.77%) 등이 올랐고, 철강,금속(-1.28%), 보험(-0.94%), 전기가스업(-0.65%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 SK하이닉스(2.52%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 2,500 등락률 +2.00% 거래량 2,704,268 전일가 125,000 2020.07.30 15:30 장마감 close (2.00%), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 3,500 등락률 +1.62% 거래량 720,224 전일가 216,500 2020.07.30 15:30 장마감 close (1.62%), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 825,000 전일대비 13,000 등락률 +1.60% 거래량 136,900 전일가 812,000 2020.07.30 15:30 장마감 close (1.60%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 294,000 전일대비 2,000 등락률 +0.68% 거래량 1,143,783 전일가 292,000 2020.07.30 15:30 장마감 close (0.68%) 등이 상승한 반면 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 108,000 전일대비 2,500 등락률 -2.26% 거래량 321,517 전일가 110,500 2020.07.30 15:30 장마감 close (-2.26%), 삼성바이오로직스(-0.67%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 383,500 전일대비 2,000 등락률 -0.52% 거래량 302,808 전일가 385,500 2020.07.30 15:30 장마감 close (-0.52%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 300,000 전일대비 1,500 등락률 -0.50% 거래량 2,702,225 전일가 301,500 2020.07.30 15:30 장마감 close (-0.50%) 등은 하락했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 4종목을 포함해 395종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 427종목은 내렸다. 83종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 소폭 상승하며 장을 마쳤다. 이날 상승 출발한 코스닥지수는 장중 꾸준히 810선을 유지하다 전 거래일 대비 5.60포인트(0.69%) 오른 814.19로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인 투자자가 954억원 순매수한 반면 기관과 외국인 투자가는 각각 526억원, 182억원 순매도했다.

업종별로는 비금속(3.61%), 반도체(2.97%), 의료,정밀기기(2.97%) 등이 올랐고, 운송장비,부품(-1.55%), 유통(-1.04%), 통신서비스(-0.99%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 249,200 전일대비 13,000 등락률 +5.50% 거래량 123,807 전일가 236,200 2020.07.30 15:30 장마감 close (5.50%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 243,700 전일대비 5,500 등락률 +2.31% 거래량 4,286,755 전일가 238,200 2020.07.30 15:30 장마감 close (2.31%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 174,400 전일대비 3,100 등락률 +1.81% 거래량 193,960 전일가 171,300 2020.07.30 15:30 장마감 close (1.81%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 138,600 전일대비 1,600 등락률 +1.17% 거래량 207,624 전일가 137,000 2020.07.30 15:30 장마감 close (1.17%) 등이 상승했다. 반면 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 121,500 전일대비 6,500 등락률 -5.08% 거래량 1,246,369 전일가 128,000 2020.07.30 15:30 장마감 close (-5.08%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 83,700 전일대비 3,700 등락률 -4.23% 거래량 1,052,216 전일가 87,400 2020.07.30 15:30 장마감 close (-4.23%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 95,600 전일대비 1,800 등락률 -1.85% 거래량 4,109,053 전일가 97,400 2020.07.30 15:30 장마감 close (-1.85%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 190,300 전일대비 3,200 등락률 -1.65% 거래량 40,982 전일가 193,500 2020.07.30 15:30 장마감 close (-1.65%) 등은 하락했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 4종목을 포함해 686종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 556종목은 내렸다. 102종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr