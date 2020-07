文대통령 내외 국립중앙박물관 방문…생활방역 준수하며 문화활동

'새 보물 납시었네, 신국보보물전' 특별전 관람…조선왕조실록 삼국유사 등 전시

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령 내외가 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)' 생활방역과 문화활동을 병행하는 차원에서 국립중앙박물관을 방문해 특별전을 관람했다.

윤재관 청와대 부대변인은 30일 "수도권 소재 국립문화예술 시설의 운영이 재개(22일)됨에 따라 전시회 방역 현장을 안전점검하고, ‘새 보물 납시었네, 신국보보물전 2017-2019’ 특별전을 관람했다. 코로나19 발생 이후 첫 문화일정"이라고 설명했다.

청와대는 코로나19로 지친 국민들이 방역수칙을 준수하면서 안전한 문화활동을 통해 일상을 회복할 수 있는 여건을 조성하기 위한 일환으로 이번 일정을 잡았다. 문 대통령은 국민들이 문화활동으로 일상을 회복할 수 있도록 문화기관들의 역할을 당부했다.

문 대통령은 국립중앙박물관장의 코로나19 방역 현장 점검사항 브리핑 이후 2017년부터 지난해까지 3년 간 새로 지정된 국보?보물 157건 중 83건(국보 12, 보물 71)이 순환 전시되고 있는 기획전시실을 방문했다.

윤 부대변인은 "국립중앙박물관은 국보와 보물의 공개 전시로는 역대 최대 규모로 지난 22일부터 ‘새 보물 납시었네, 신국보보물전 2017-2019’ 특별전을 진행하고 있다"면서 "이 특별전은 9월27일까지 이어질 예정이다. 주요 전시품은 조선왕조실록, 삼국유사, 월인천강지곡 등"이라고 설명했다.

한편 청와대는 국립중앙박물관 관람인원 수 제한 운영 상황에 맞춰 필수 근접 인원만 문 대통령을 수행했다.

