롯데百, '스노우보드 패밀리세일' 진행

[아시아경제 이승진 기자] 롯데백화점이 해외 여행이 어려운 올 겨울 스키와 스노우보드에 대한 인기가 높을 것을 예상해 한 발 앞서 관련 상품에 대한 할인 행사를 실시한다.

롯데백화점은 국내 스노우보드 브랜드들과 함께 31일부터 8월 2일까지 잠실점 8층 행사장에서 역시즌 ‘스노우보드 패밀리세일’을 진행한다. 스노우보드 마니아 층이 선호하는 비에스래빗, 큐마일, 언바인드 등 15개 신규 브랜드가 참여해 용품, 의류 등 1~2년차 이월 상품을 최대 80% 할인 판매한다.

‘스노우보드 패밀리세일’은 7년 동안 강남 로드숍에서 진행해 온 국내 스노우보드 연중 최대 규모 행사로, 전날 밤부터 대기줄이 발생할 정도로 마니아들 사이에서는 이미 유명한 행사다. 2019년에는 구매 고객만 2000명이 넘을 정도로 인기를 끌었으나 올해 코로나19로 행사 진행에 어려움을 겪게 돼, 롯데백화점이 적극적으로 나서 단독으로 행사를 유치하게 됐다.

또한, 작년 유난히 포근했던 겨울 날씨로 시즌 스포츠 기간이 축소되면서 스노우보드 업체들은 평년보다 20% 이상 많은 재고 물량을 떠안게 됐다. 롯데백화점은 재고 소진의 어려움을 겪고 있는 행사 참여 파트너사에 특별 마진을 적용해주고 대금도 조기 지급할 계획이다.

이번 행사에서는 스노우보드 데크, 바인딩, 부츠, 고글, 장갑 등 장비부터 기능성 보드 상하의 세트 등 의류까지 스노우보드 관련 전 상품을 합리적인 가격에 만날 수 있다.

컬래버레이션 한정 상품도 특별 기획했다. ‘비에스래빗’과 보드 부츠 국내 1위 브랜드인 ‘써리투’가 컬래버한 슈즈를 100족 한정으로 20만원에 판매한다. 행사를 기념해 인기 스노우보드 인플루언서 ‘웅대장’과 협업해 심야 유튜브 라이브 방송을 진행하고, 소셜네트워크서비스(SNS)사전 이벤트를 통해 보드 의류, 액세서리 등 다양한 경품을 증정한다.

롯데백화점은 고객들이 몰리는 것을 최소화 하기 위해 오픈 전 대기 장소를 마련하고, 행사 시작 전 ‘스마트 웨이팅 시스템’으로 휴대폰 대기 알람을 등록할 수 있도록 하는 등 코로나19 속 방역에 최선을 다해 운영할 계획이다.

