[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 사망자가 15만명을 넘어섰다고 29일(현지시간) 존스홉킨스대학이 집계했다.

대학에 따르면 이날 현재 미국내 코로나19 사망자는 15만34명이다. 미국내 첫 코로나19 사망자가 발생한 것은 2월29일로 약 5개월여만에 15만명이 운명을 달리한 셈이다.

CNN방송에 따르면 미국내 첫 코로나19 사망자 발생후 5만명 사망까지는 54일이 걸렸다. 이후 10만명 도달까지는 다시 34일이 걸렸다. 10만명에서 15만명까지 늘어나는데는 63일이 소요됐다.

대학 집계에 따르면 미국내 코로나19 누적 감염자수는 439만명에 이르고 있다. 이는 감염 2위 국가인 브라질보다 200여만명이 많은 수치이다.

