GS건설, 2분기 영업익 1651억…19.8%↓(상보)

[아시아경제 김유리 기자] GS건설은 올해 2분기 영업이익이 1651억원으로 지난해 같은 기간보다 19.8% 감소했다고 29일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 2조5474억원으로 1.07% 줄었고 당기순이익은 851억원으로 41.44% 감소했다.

올 상반기 영업이익은 3362억원, 매출액 4조9888억원, 당기순이익 2167억원을 기록했다. 이 기간 신규 수주는 4조6860억원이었다. GS건설은 "지난해 상반기 대비 매출 규모는 소폭 하락했다"면서도 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 해외 현장의 어려움에도 영업이익률은 업계 최고 수준인 6% 후반대를 유지하면서 수익성 면에서는 탄탄한 모습을 보였다"고 설명했다.

상반기 기준 건축·주택부문과 신사업부문의 호실적으로 매출 총이익률은 12%를 달성했다. 특히 신사업 부문은 올 초 인수한 유럽 모듈러 업체 폴란드 단우드사와 영국 엘리먼츠유럽사의 실적이 반영되면서 전년 상반기 대비 매출이 85%가 늘어난 2350억원을 기록했다.

신규 수주(4조6860억원)가 전년 상반기 대비 17.9% 늘어난 데 대해선 인프라부문에서 철도종합시험센터 ITCC(Integrated Train Testing Centre) 등을 수주한 점, 건축·주택부문에서 울산서부동공동주택사업, 광명12R주택재개발정비사업, 한남하이츠주택재건축사업 등을 수주한 점 등이 영향을 미쳤다고 평가했다.

GS건설은 "향후에도 안정적인 이익 기조를 앞세워 양적 성장보다는 수익성에 기반한 선별 수주와 기존 사업의 경쟁력 강화, 지속적인 신성장 동력 발굴을 통해 지속 가능한 성장을 이뤄갈 것"이라고 말했다.

