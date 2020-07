[아시아경제 이지은 기자] 조경태 미래통합당 의원이 "더불어민주당이 문재인 정권의 무능하고 실패한 부동산 정책을 야당탓으로 돌린다"며 비판했다.

조 의원은 29일 페이스북에서 "서울의 집값 폭등이 정작 야당때문인가"라며 이같이 말했다.

그는 "이명박 정부와 박근혜 정부때보다 (문 정부 때가) 훨씬 크게 오른 이유는 무엇인가"라며 "김대중 정부와 노무현 정부때 부동산가격이 급등했지만 이명박 정부때는 오히려 -3%로 안정화되었다는 사실은 어떻게 설명할 것인가"라고 반문했다.

조 의원은 "문 정부의 부동산 정책라인이 실패한 노무현 정부때와 크게 다르지 않았기 때문은 아닌지 냉정하게 평가해야 한다"며 "민주당이 진정으로 국민을 위하는 정당이라면 무능한 정권 감싸기에만 혈안이 되어서는 안된다. 오히려 무능한 정권에 반성을 촉구하고 정책 변화를 이끌어내는 것이 다수당의 책무"라고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr