현대홈쇼핑, 못쓰는 프라이팬 수거 캠페인 2탄…1만개 재활용

친환경 캠페인 강화 행보

현대홈쇼핑이 지난 4월 유통업계 최초로 실행한 '프라이팬 수거 캠페인' 2탄을 진행한다.

현대홈쇼핑은 오는 31일부터 일반 가정에서 사용하지 못하는 프라이팬을 직접 수거해 재활용하는 '북극곰은 프라이팬을 좋아해' 캠페인을 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 캠페인은 매주 금요일 선착순 1000명씩 총 5000명의 고객으로부터 온라인 접수를 받을 예정이다. 특히 자원 재순환을 목적으로 한 캠페인 취지를 최대한 살리기 위해 프라이팬 뿐 아니라 주물이 가능한 냄비, 웍 등도 함께 수거할 예정이다. 캠페인에 참여한 고객에게는 현대백화점그룹 통합멤버십 H포인트 3000점을 증정한다. 인당 최대 3개 프라이팬 기부가 가능하다.

캠페인 참여를 원하는 고객은 현대홈쇼핑의 인터넷 종합쇼핑몰인 '현대H몰' 모바일 웹과 애플리케이션 검색창에 '캠페인'을 검색해 이벤트 페이지로 접속한 뒤 '신청하기' 버튼을 누르면 자동으로 접수된다. 접수 후 일주일 이내에 택배업체가 고객 집을 방문해 프라이팬 등을 직접 수거하 택배 비용은 현대홈쇼핑이 전액 부담한다.

온라인 접수를 어려워하는 고객들을 위해 현대백화점·현대리바트 등 현대백화점그룹 계열 오프라인 점포에서도 총 5000명을 대상으로 캠페인을 진행할 예정이다. 먼저 다음달 3일부터 31일까지 리바트스타일샵 잠실점 등 현대리바트 12개 점포에서 접수를 받고, 현대시티아울렛 동대문점 등 현대아울렛 3개 점포와 현대백화점 압구정본점 등 현대백화점 경인지역 10개 점포에서도 캠페인을 연다.

지난 4월 진행한 1차 캠페인에 고객 1만명이 참여해 폐 프라이팬 3만3000여개가 수거되는 등 친환경에 대한 고객들의 관심이 높아 2차로 진행하게 됐다. 현대홈쇼핑은 2차 캠페인을 통해 수거한 폐 프라이팬 등을 재활용해 '냄비 세트'로 다시 생산하며 이르면 올 9월 제품을 출시할 계획이다.

임태윤 현대홈쇼핑 편성마케팅팀장은 "지난 2018년 업계 최초로 도입해 매월 진행하고 있는 아이스팩 수거 캠페인에 2년 만에 8만명의 고객이 참여할 정도로 친환경에 대한 고객들의 관심도가 높다"며 "앞으로도 고객들이 일상에서 보다 쉽게 자원 절감에 동참할 수 있는 캠페인을 마련할 계획"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr