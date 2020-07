뚜레쥬르, ‘언택트 선물족’ 겨냥 카카오톡 한정판 케이크 출시

[아시아경제 최신혜 기자] CJ푸드빌 뚜레쥬르가 카카오톡 선물하기 전용 ‘카카오 골드 레이어’ 케이크를 한정 출시한다고 29일 밝혔다.

카카오톡 선물하기는 카카오톡 친구들과 간편하게 선물을 주고 받을 수 있는 카카오톡 기반의 모바일 커머스 서비스다. 메시지처럼 부담없이 편하게 선물을 주고받을 수 있고 ‘선물’의 의미와 목적에 맞는 특화된 경험과 서비스를 제공하고 있다.

뚜레쥬르는 최근 몇 년간 급속도로 성장하고 있는 온라인 선물 및 비대면 서비스 선호 증가 트렌드에 발맞춰 온라인 선물하기의 대표 플랫폼인 카카오톡 선물하기 전용 판매 제품을 내놨다.

카카오 골드 레이어는 촉촉한 초코·화이트·커피 세 가지 시트 사이사이에 풍부한 마스카포네 생크림과 달콤한 캐러멜 시럽을 겹겹이 바르고 겉면을 초콜릿 글라사주로 감싸 금박으로 장식한 프리미엄 케이크다.

특별히 요즘 감성에 맞게 ‘선물’을 스토리로 재미 요소를 더한 비주얼도 눈길을 끈다. 카카오톡 시그니처 컬러의 케이크 상자에는 앙증맞은 뚜레쥬르 케이크 캐릭터와 ‘해피 벌써 케이크’라는 문구를 크게 넣었다. 또한, 케이크 상자 속에 ‘선물은 나야 ♥’, ‘케이크 협찬 감사합니다’, ‘화려한 축하가 너를 감싸네’ 등 위트 있는 메시지 스티커를 함께 제공해 소셜네트워크서비스(SNS) 인증 욕구를 불러일으킨다.

카카오 골드 레이어 케이크는 카카오톡 선물하기에서 제품명이나 뚜레쥬르를 검색해 구매·선물할 수 있으며, 뚜레쥬르 매장에서 수령할 수 있다.

