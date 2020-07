[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 오리엔트바이오 오리엔트바이오 002630 | 코스피 증권정보 현재가 758 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 774 2020.07.29 07:51 장시작전(20분지연) close = 117억원 규모 제3자배정 유상증자 결정.

◆오리엔트바이오= 계열사 오리엔트전자 주식 377만4092주를 약 67억원에 취득 결정.

◆ 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 18,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,250 2020.07.29 07:51 장시작전(20분지연) close = 계열사인 코오롱생명과학 코오롱생명과학 102940 | 코스닥 증권정보 현재가 32,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,100 2020.07.29 07:51 장시작전(20분지연) close 에 150억원 대여 결정.

◆ 대한유화 대한유화 006650 | 코스피 증권정보 현재가 129,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 124,500 2020.07.29 07:51 장시작전(20분지연) close = 2분기 영업이익은 전년 대비 흑자전환한 724억원으로 잠정 집계. 같은 기간 매출액은 8.6% 늘어난 4395억원.

◆ 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 25,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,600 2020.07.29 07:51 장시작전(20분지연) close = 2분기 영업이익은 전년 대비 47.5% 줄어든 612억원으로 잠정 집계. 같은 기간 매출액은 10.5% 감소한 7211억원.

◆ 에스원 에스원 012750 | 코스피 증권정보 현재가 85,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 84,700 2020.07.29 07:51 장시작전(20분지연) close = 2분기 영업이익은 전년 대비 9.18% 증가한 646억원으로 잠정 집계. 같은 기간 매출액은 2.5% 늘어난 5590억원.

◆ 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 761,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 754,000 2020.07.29 07:51 장시작전(20분지연) close = 미국 소재 제약사와 1795억원 규모의 의약품 위탁생산계약 체결.

◆ 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 12,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2020.07.29 07:51 장시작전(20분지연) close = 2분기 영업이익은 전년 대비 14.2% 감소한 858억원으로 잠정 집계. 같은 기간 매출액은 3% 증가한 1조6743억원.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr