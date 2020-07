정읍시 ‘대한민국 VR·AR 체험박람회’ 취소

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 오는 10월 예정된 ‘2020 정읍 대한민국 VR·AR 체험박람회’를 전면 취소한다고 28일 밝혔다.

코로나19 확산 방지를 위해 전국적으로 지역축제와 문화예술행사 등이 대폭 축소되거나 취소되는 가운데 시는 시민 안전이 최우선이라 판단, 박람회를 전면 취소하고 내년을 기약하겠다는 입장이다.

특히, 시는 박람회는 체험장소가 실내인 만큼 불특정 다수의 실내 공간 밀집이 예상돼 축제 취소가 불가피하다고 판단했다.

시 관계자는 “코로나19 확산상황이 전 세계를 강타하고 있는 만큼 시민 안전을 위한 최선의 결정이었다”며 “포스트코로나에 대비하며 내년에 더욱 내실 있는 축제로 돌아오겠다”고 말했다.

한편, 정읍 대한민국 VR·AR 체험박람회는 4차 산업혁명의 핵심으로 떠오른 VR(가상현실)과 AR(증강현실), MR(혼합현실) 등 첨단 콘텐츠를 경험할 수 있는 체험의 장이다.

지난해 정읍 대한민국 VR·AR 체험박람회는 유치원생부터 어른들까지 모두가 오감을 만족할 수 있는 풍성한 볼거리와 다양한 체험을 통한 교육 효과를 고려한 풍성한 축제라는 평을 받았다.

