[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 창원대학교는 28일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따라 학생과 학부모의 어려움을 분담한다는 취지로 재학생에게 특별장학금을 지급하기로 결정했다.

특별장학금은 2020학년도 1학기에 등록금을 납입하고 수료학점이 있는 학생을 대상으로 약 4600명의 학생들이 지급받을 전망이다.

지급액은 1학기 등록금 실납부액의 10%이며 전체 총액은 약 7억원이다. 지급방법은 대상 학생들에게 직접 지급할 예정이다.

또한 특별장학금 재원마련을 위해 각 부서의 대학회계 운영비 등 절감을 통한 예산 절감액과 예비비를 활용했다.

이호영 총장은 “어려운 상황에서 학습권 보장에 최선을 다하는 교직원들과 꿈을 위해 학업에 정진하는 학생들에게 깊이 감사드린다”며 “대학본부에서도 코로나19를 극복할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

