달의 도시 남원 관문 ‘춘향터널’ 대변신

경관조성 사업으로 새 단장

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시가 경관조성을 통해 남원의 관문이자 얼굴인 춘향터널을 새롭게 단장했다.

28일 시는 시민과 방문객들의 의견을 적극 수용해 뚜렷한 특색이 없던 ‘춘향터널’을 전통문화도시 남원을 상징하는 터널로 변신시켰다고 밝혔다.

기존에는 춘향터널 입구에 그네를 타는 춘향이와 이를 바라보는 이도령, 그리고 남원을 상징하는 자원인 달이 형상화된 방문객 환영 조형물이 설치돼 있었다.

그러나 ‘달의 도시’라는 남원의 상징성을 심어주기에는 다소 부족하다는 의견과 따뜻하고 포근한 느낌을 강조하려는 색상도 시간이 지나면서 색이 바래 개선 요구가 잇따랐다.

이에 시는 지난해 말부터 최근까지 경관조성 사업을 통해 기존 기와 지붕을 철거하고 금색의 벽면은 한옥 기와를 실루엣으로 표현해 전통문화도시 남원을 은유적으로 표현했다.

또 남원 방향으로 향하는 터널 입구에는 송하진 전북도지사가 붓글씨로 쓴 문구인 ‘대한민국 대표 문화도시’로 교체했고 평소 야간에도 터널 입구 경관을 예술작품처럼 즐길 수 있도록 주변 점등도 이뤄지게 했다.

시 관계자는 “춘향터널은 남원의 관문으로써 남원의 얼굴이다”며 “이번 경관조성으로 달의 도시 남원의 상징성을 더욱 부각시키고 대한민국 대표 문화도시 브랜드를 더욱 확고히 했다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr