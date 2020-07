[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부는 28일 오전 울산 울주군 남창 옹기종기 전통시장에서 저소득 가정과 홀몸 어르신 생필품 지원을 위한 장보기 행사를 했다.

새울본부는 이날 행사에서 울주푸드뱅크마켓과 함께 250만원 상당의 생필품을 구매해 지역의 저소득 가정과 홀몸 어르신 200세대를 지원한다. 코로나19로 침체된 지역경제에 활기를 불어넣는 동시에 주변의 어려운 이웃에게 조금이나마 도움을 주려는 뜻이다.

한상길 새울본부장은 “지역에 혼자 계시는 어르신과 어려운 가정에 도움을 줄 수 있어서 기쁘다”고 말했다.

새울본부는 1월부터 지역경제활성화를 위해 지역아동센터와 울주푸드뱅크마켓 등 지역사회복지단체와 협업해 전통시장 장보기 행사를 시행해오고 있다.

