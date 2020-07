코스피, 외국인 1.3조원 순매수...2250선 상승 마감

[아시아경제 박지환 기자] 코스피 시장이 외국인의 1조3000억원대 순매수에 힘입어 2250선에서 상승 마감했다.

28일 코스피는 전거래일 대비 39.13포인트 오른 2256.99로 마감했다. 지수는 전거래일 대비 20.33포인트(0.92%) 오른 2238.19로 출발했다. 한때 2% 넘는 상승세를 보이며 2260선을 웃돌기도 했지만 장마감 시간이 다가올 수록 1%대로 상승폭이 감소했다.

투자자별로는 외국인이 1조3110억원 순매수에 나서며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인과 기관은 각각 1조545억원, 2172억원 순매도했다.

업종별로는 화학(0.47%), 의약품(0.56%), 기계(1.44%), 전기·전자(4.23%) 등은 상승했고 음식료품(-0.44%), 섬유·의복(-0.92%), 건설업(-0.39%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,600 전일대비 3,000 등락률 +5.40% 거래량 48,035,415 전일가 55,600 2020.07.28 15:30 장마감 close 가 5.40% 급등했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,100 전일대비 300 등락률 +0.36% 거래량 4,266,760 전일가 82,800 2020.07.28 15:30 장마감 close (0.36%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 761,000 전일대비 7,000 등락률 +0.93% 거래량 125,626 전일가 754,000 2020.07.28 15:30 장마감 close (0.93%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 3,500 등락률 +1.23% 거래량 973,924 전일가 284,500 2020.07.28 15:30 장마감 close (1.23%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 317,500 전일대비 500 등락률 +0.16% 거래량 655,547 전일가 317,000 2020.07.28 15:30 장마감 close (0.16%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 528,000 전일대비 11,000 등락률 +2.13% 거래량 370,306 전일가 517,000 2020.07.28 15:30 장마감 close (2.13%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 329,500 전일대비 3,000 등락률 +0.92% 거래량 865,916 전일가 326,500 2020.07.28 15:30 장마감 close (0.92%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 393,000 전일대비 15,000 등락률 +3.97% 거래량 1,059,046 전일가 378,000 2020.07.28 15:30 장마감 close (3.97%) 등이 상승했다. 반면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 1,759,978 전일가 123,500 2020.07.28 15:30 장마감 close (-0.40%)는 하락했다.

코스닥 시장은 전거래일 대비 6.62포인트 오른 807.85에 장을 마쳤다. 지수는 전장보다 6.06포인트(0.76%) 오른 807.29로 출발한 뒤 강세를 유지했다.

개인이 698억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 211억원, 128억원 순매도했다.

업종별로는 유통(1.01%), 운송(0.37%), 금융(1.69%) 등이 올랐고 금속(-0.89%), 건설(-0.29%) 등은 내렸다.

셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 101,800 전일대비 800 등락률 +0.79% 거래량 1,034,248 전일가 101,000 2020.07.28 15:30 장마감 close (0.79%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 217,200 전일대비 1,200 등락률 +0.56% 거래량 1,058,885 전일가 216,000 2020.07.28 15:30 장마감 close (0.56%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 88,900 전일대비 1,700 등락률 +1.95% 거래량 819,467 전일가 87,200 2020.07.28 15:30 장마감 close (1.95%) 등은 올랐고 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,300 전일대비 700 등락률 -0.56% 거래량 289,014 전일가 124,000 2020.07.28 15:30 장마감 close (-0.56%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 235,200 전일대비 4,900 등락률 -2.04% 거래량 81,658 전일가 240,100 2020.07.28 15:30 장마감 close (-2.04%) 등은 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr