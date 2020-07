동명대, 동원과학기술대와 산학 협력 협약

LINC+사업단 멘토링, 경험 노하우 공유도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대 27일 동원과학기술대 2층 회의실에서 동원과학기술대와 업무교류 협약체결 및 LINC+산학협력 멘토링 행사를 가졌다.

협약을 통해 동명대 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단(단장 신동석)과 동원과학기술대는 산학 프로그램 공유 및 확산, 협력사업 추진 주제 도출 및 공동 프로그램 운영, 창업교육과 현장실습 활성화를 위한 공동 연구 및 상호 자문, 교육 캠프 워크숍 등 지역주민 대상 프로그램 공동 개최, 연계 편입학 운영 등으로 양교의 교육 및 연구 활성화 사업을 펼칠 예정이다.

협약식을 마친 후 동명대LINC+사업단의 운영경험과 노하우를 전수하기 위해 주요 사업 및 센터별 프로그램 소개와 성과 공유 및 질의응답 등을 가졌다.

신동석 단장은 “오랜기간 LINC+사업을 수행하면서 얻은 운영 경험과 노하우를 비LINC+대학과 공유해 LINC+사업 성과 확산과 향후 비LINC+ 대학의 신규 진입을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

협약식에는 동원과학기술대 손영우 총장, 강덕구 교무처장, 장인성 산학취업처장, 조상은 행정지원처장, 동명대 신동석 LINC+사업단장, 하선철 부단장, 박수영 지역사회협업센터장, 박철수 창업교육센터장 등이 참석했다.

