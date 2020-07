김영록 전남지사 “전남 동·서부권 의대 설립 노력할 것”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사는 전남 동·서부권에 각각 의과대학을 설립할 수 있도록 노력하겠다고 28일 밝혔다.

김 지사는 이날 실국장 정책회의를 통해 “최근 정부가 의과대학 정원 4000명 확대와 의대가 없는 지역에 의과대학을 신설하겠다는 것은 전남에 의과대학 설립이 확정한 것이나 다름없다”며 “그동안 성원해 준 정치권과 도민들의 노력에 감사하다”고 말했다.

이어 “앞으로 최소 정원 100명 이상 확보돼 동·서부권에 각각 의과대학병원과 강의 캠퍼스가 들어서 최신 의료시설로 도민들에게 부응할 수 있도록 정부와 지속적으로 협의해 잘 매듭짓도록 하겠다”고 강조했다.

또 농업인들의 불편을 덜수 있도록 신속히 집행해줄 것을 주문했다.

김 지사는 “공익직불제가 4594억 원이 편성돼 농민들에게 큰 혜택이 될 것으로 기대한다”며 “이는 대통령의 농업 공약사항이기도 한 공익직불제가 쌀값안정으로 순조롭게 추진되고 있다”고 말했다.

이와 함께 “도와 관련한 각종 법안 가운데 특히 여순사건과 한전공대, 에너지산업, 도서개발촉진 등 여러 관련 특별법들이 확보될수 있도록 관련 법안에 대해선 실국장이 직접 뛰어 설득력 있는 설명을 통해 반드시 확보될 수 있도록 하라”고 주문했다.

더불어 “전남은 사회적 거리두기를 2단계에서 지역경기 활성화와 도민불편 최소화를 위해 1단계로 전환했다”며 “그동안 방역담당 공무원들의 노고에 거듭 감사하다”고 덧붙였다.

