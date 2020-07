함안군, 제25회 무학기 전국 고교 축구대회 개최

다음 달 2~13일까지 전국 32개 팀 참가

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군은 제25회 무학기 전국 고등학교 축구대회가 다음 달 2~13일까지 12일간 함안스포츠타운 내 4개 구장에서 개최된다고 28일 밝혔다.

이번 대회는 대한축구협회와 경남축구협회가 주최하고, 경남축구협회·함안군축구협회가 공동주관하는 것으로, 전국 고교 32개 팀 1500여명의 선수와 임원, 경기심판, 진행요원 등이 참가할 예정이다.

이번 대회에는 경남 7개 팀, 서울·경기 14개 팀, 부산·울산 2개 팀, 대구·경북 3개 팀, 그 외 지역에서 6개 팀이 출전한다.

경기방식은 A조부터 H조까지 4팀씩 8개 조가 먼저 조별리그를 벌인 후 각 조 1·2위 팀이 토너먼트를 실시하며 경기 시간은 전·후반 각 40분이며 결승에서 연장전은 전·후반 각각 10분씩이다.

첫 경기가 열리는 다음 달 2일에는 ‘서울공고 대 경기용인 TAE SUNG FC’, ‘경북 신라고 대 경기 과천고’ 경기가 진행된다. 이어 ‘강원주천고 대 충남 천안축구센터’, ‘서울 중동고 대 경남 범어고’ 등 8개의 경기가 시간대별로 각각 펼쳐지게 된다.

조근제 함안군수는 “매년 뜨거운 여름을 달구는 무학기 전국 고교 축구 대회를 우리 군에서 개최하게 된 것에 대해 매우 기쁘게 생각한다”며 “젊음과 패기 넘치는 고등부 축구의 백미를 보여주고 페어플레이 정신을 바탕으로 그동안 갈고닦은 기량을 맘껏 발휘해 각 팀의 명예를 드높여주길 바란다”고 말했다.

