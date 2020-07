지방자치단체 위원회 위촉직 여성 참여율 역대 최고치

광역 자치단체 44.9% 기초 자치단체 40.8%

여성 참여율 40% 미만 위원회 개선 권고

[아시아경제 이현주 기자] 지방자치단체 위원회 위촉직 여성 참여율이 역대 최고치를 기록했다.

여성가족부는 2019년 말 기준 광역 및 기초 자치단체 소관 위원회 위촉직의 성별 참여현황 조사 결과를 발표했다고 28일 밝혔다.

위촉직 여성 참여율 평균은 광역 자치단체가 44.9%로 2017년 대비 2.7%p 증가했다. 기초 자치단체는 40.8%로 같은 기간 5.2%p 증가했다. 또 개별위원회에서 위촉직 여성 참여율 40% 이상을 달성한 비율은 광역자치단체가 84.6%로 2018년 대비 2.6%p 상승했고 기초 자치단체가 64.8%로 4.6%p 상승했다.

여가부는 위촉직 여성참여율 40% 미만인 위원회 5821개(광역 소관 354개, 기초 소관 5467개)를 대상으로 양성평등실무위원회에서 미달성 사유 심의를 거친 후, 5790개(광역 330개, 기초 5460개) 위원회에 개선을 권고했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr