"노인맞춤돌봄서비스 신청하세요"…부천시, 취약노인 발굴 나서

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 사회적 고독감이 심화하는 상황에 놓인 취약 노인을 발굴하기 위해 7월 말부터 한달간 노인맞춤돌봄서비스 집중 홍보에 나선다.

노인맞춤돌봄서비스는 개인별 맞춤형 서비스를 제공해 어르신의 편안한 노후를 지원하는 서비스다.

생활지원사가 1대 1로 안부를 확인하고 ▲참여형 프로그램 ▲신체·건강정신·생활교육 ▲일상생활(외출 동행, 청소, 식사도움) 지원 ▲민간후원 연계 ▲은둔형·우울형 노인 특화사업 확대 등 서비스를 제공한다.

지원 대상은 만 65세 이상의 저소득층(기초생활수급자, 차상위계층) 또는 기초연금수급자 중 돌봄이 필요한 노인이다. 노인장기요양보험 등급자와 국가 및 지자체에서 제공하는 유사재가서비스 수혜자는 제외된다.

신청 방법은 주민등록상 주소지의 행정복지센터에 신분증을 지참해 방문 신청 및 대리 접수하거나 전화, 팩스 또는 우편 접수하면 된다. 전화로 상담을 원할 경우 부천시 콜센터(032-320-3000)로 문의하면 안내받을 수 있다.

부천시 관계자는 "코로나19 장기화로 노인복지관, 경로당 등 노인 이용시설의 휴관이 지속됨에 따라 우울감을 호소하는 어르신들에 대한 돌봄이 중요한 때"라며 "취약 노인 발굴을 위해 주민들이 적극 관심을 가져달라"고 당부했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr