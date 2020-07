DB손보, '교통환경 챌린지 2기' 소셜벤처 5곳 선발

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 46,950 전일대비 850 등락률 +1.84% 거래량 40,592 전일가 46,100 2020.07.28 10:04 장중(20분지연) close 은 한국생산성본부와 교통?환경 분야 사회문제 해결을 위한 플랫폼형 사회공헌사업 '교통?환경 챌린지 2기' 최종 5개팀을 선발했다고 28일 밝혔다.

지난 4월13일부터 5월22일까지 약 6주 동안 참가팀을 모집, 서류심사와 1차 대면심사 및 PT심사를 거쳐 최종적으로 5개 벤처를 선정했다.

최종 선정된 벤처는 초지향 스피커를 통해 고속도로 터널 진출입시 안전주행을 안내해 터널 부근 교통사고를 예방하는 '소프트기어', 지체장애인을 위한 보행 내비게이션 서비스를 개발한 '엘비에스테크', 운전 중 스마트폰 사용 제한 기술을 통해 교통사고를 방지하는 '지이디', 유류 이륜차를 신재생 전기 이륜차로 전환해 오염물질 배출을 감소시키는 '블루윙모터스', 친환경 워터 필터를 적용한 반영구 가습 청정기 및 미세먼지 마스크를 개발한 '엘케이그린' 등이다.

DB손보는 선발된 벤처의 사업 활성화를 위한 사업지원금과 법무, 세무, 회계, 마케팅 등 창업 핵심 역량에 대한 1:1 엑셀러레이팅을 지원할 예정이다.

DB손보 관계자는 "교통?환경 사회 문제 해결에 새로운 길을 제시해 다양한 사회적 가치를 창출하고 사회문제의 근본적인 해결과 변화를 이끄는 사회공헌 활동의 출발점이 될 수 있도록 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.

