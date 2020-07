통합당 “文대통령, 국정원장 임명 유보해야”…국정조사도 요구

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당은 28일 박지원 국가정보원장 후보자의 임명 유보와 ‘대북 30억 달러 이면 합의서’에 대한 국정조사를 요구했다.

국회 정보위원회 간사인 하태경 미래통합당 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “문재인 대통령이 이면 합의서의 진위를 확인할 때까지 국정원장 임명을 유보해야 한다”며 “(이것을) 확인도 안하고 임명할 경우 국가 안보에 큰 위기가 닥칠 수 있다”고 밝혔다. 그러면서 “박 후보자의 어제 답변 전혀 신뢰할 수 없다”며 “말이 네 번 바뀌었다”고 지적했다.

하 의원은 “만약에 진짜 문서면 북한도 갖고 있을 것이고 협박카드로 쓸 수 있다”며 “박 후보자의 약점이 잡힌 것이고 (북한에) 휘둘릴 수 있다”고 말했다.

하 의원은 “문 대통령이 이면 합의서의 진의를 알고 있는가. 대통령이 진위 확인하는 것은 어렵지 않다. 그 때 동석한 서훈 청와대 국가안보실장한테 물어보면 된다”며 “더불어민주당이 진위를 확인하는 국정조사에 찬성해줄 것을 촉구한다”고 밝혔다.

하 의원은 청문보고서 채택에 대해서는 “우리가 임명 반대 입장이지만 교육부 감사를 청문보고서에 명기해주면 반대 입장으로 채택할 수 있다고 입장을 전달했다”며 “어제 민주당은 (그것은) 어렵다는 얘기를 했다”고 말했다.

주호영 원내대표는 문건의 출처에 대해 “신뢰할 만 한 전직 고위공무원”이라며 “거기까지만 말하겠다”고 밝혔다. 주 원내대표는 “국정원장이라는 국가적으로 중요한 직책을 지명하면서 이런 문제를 사전에 걸렸는지 안 걸렸는지도 국민들께 소상히 밝혀야 한다”고 강조했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr