홍상수 감독의 스물네 번째 장편영화 ‘도망친 여자’가 9월 17일 개봉한다. 배급사 영화제작전원사는 28일 이 같은 소식을 전하며 메인 포스터를 공개했다. 감희가 남편이 출장을 떠난 사이 과거 친구들을 만나며 벌어지는 일을 그린 드라마다. 김민희를 비롯해 송선미, 서영화, 김새벽, 권해효 등이 출연한다. 홍 감독은 이 영화로 제70회 베를린국제영화제에서 감독상을 받았다. 당시 ‘할리우드리포트’는 “관객들은 서서히 커튼을 들추고 그 인물들의 복잡한 감정적 삶의 세계를 훔쳐보는 것이 가능해진다. 이것이 홍상수 영화의 비밀스러운 힘”이라고 칭찬했다. ‘버라이어티’도 “홍상수는 ‘여자는 남자의 미래다’라는 영화를 만들었다. 하지만 이 사랑스럽게 작으면서도 작은 즐거움을 안겨주는 ‘도망친 여자’는 그 미래가 바로 지금이라고 말하고 있는 것이다”라고 호평했다.

