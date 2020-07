SK C&C, 한국MS와 '디지털 언택트 워크플레이스' 만든다

디지털 언택트 워크플레이스 사업 MOU 체결

[아시아경제 이진규 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 226,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 224,500 2020.07.28 08:29 장시작전(20분지연) close (주) C&C는 28일 경기도 성남 분당 사옥에서 한국마이크로소프트(한국MS)와 디지털 비대면(언택트) 워크플레이스 사업 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 SK C&C의 하이브리드 멀티 클라우드 전문성과 한국MS의 협업 플랫폼을 결합해 디지털 언택트 워크플레이스 모델을 구현하기 위해 추진됐다. 양사는 이번 협약으로 SK그룹은 물론 언택트 환경 도입으로 구성원들의 일하는 방식을 개선하고자 하는 외부 고객사 발굴에도 협업할 예정이다.

양사는 공동 TF를 구성해 SK C&C가 제조, 통신, 유통, 금융 등에서 운영 중인 ▲데스크톱 가상화 ▲업무 포털 ▲기업 정보 지식 포털 ▲그룹웨어 등 주요 시스템에 마이크로소프트365(M365)를 결합시킨다.

양사는 SK C&C가 2017년부터 도입한 M365 기반의 디지털 워크플레이스 적용 경과를 평가하고 기존 그룹웨어 플랫폼과 연계한 고객 맞춤형 디지털 업무 혁신 프로세스를 개발한다. M365 기반의 업무 협업 과정에서 발생하는 지식을 축적하고 추후 업무에서 활용할 수 있도록 만들 계획이다.

장홍국 한국MS OCP 부문장은 "M365 기반의 디지털 언택트 워크플레이스 개발을 통해 SK그룹과 기업고객들의 디지털 트랜스포메이션을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

이상국 SK C&C 통신·서비스Digital부문장은 "디지털 업무 환경에서 창출되는 정보와 지식들이 기업의 디지털 경영과 일하는 방식의 혁신을 이끄는 기폭제가 될 수 있도록 하겠다"고 전했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr