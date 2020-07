브룩스 전 주한미군사령관 "종전선언 후에도 유엔사 역할 필요"

625 정전 67주년 기념 행사서 발언

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 빈센트 브룩스 전 주한미군사령관 겸 유엔군사령관은 27일(현지시간) 한반도 종전 선언이 이뤄지더라도 유엔사의 역할이 필요하다는 입장을 밝혔다.

브룩스 전 사령관은 이날 한국전 정전 67주년을 맞아 주한미군전우회(KDVA) 주최 화상 세미나에서 "일부는 종전선언이 유엔사의 종료와 같다고 여길 수 있지만 나는 이것이 얕은 생각이라고 본다"며 이같이 말했다.

이는 북미간 비핵화 협상이 진전돼 종전 선언이 이뤄져도 유엔사의 역할이 필요하다는 주장으로 볼 수 있다.

그는 "종전이나 평화 선언이 유엔사의 갑작스러운 종료와 동시에 벌어지는 일은아니다"라며 "적절한 어느 시점에 유엔사가 해체될 수 있겠지만 이는 매우 신중한 결정이어야 한다"고 재차 강조한 뒤 평화의 상태로 전환하려면 군비축소, 재배치 등 활동이 필요한데 유엔사가 이를 지원할 수 있다고 밝혔다.

브룩스 전 사령관은 전시작전통제권이 한국에 전환되면 유엔사가 인도ㆍ태평양 전략을 위한 더 광범위한 역할을 할 수 있다고 보느냐는 질문에 "둘 사이에 관련이 없다. 그렇게 생각하지 않는다"고 답했다.

그는 유엔사가 인도ㆍ태평양 전략까지 역할 범위를 확대하려면 유엔사의 임무를 규정한 유엔 안전보장이사회 승인을 받아야 하는데, 안보리 상임이사국인 중국의 동의를 받을 가능성이 희박하다고 설명했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr