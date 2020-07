'영사관 폐쇄' 미·중 갈등 격화…정부, 올 들어 첫 '외교전략조정 본회의' 개최

국제 정세 급변에 따른 외교 현안 대응 방안 모색



[아시아경제 임철영 기자] 미국과 중국 사이의 갈등이 갈수록 고조되고 있는 가운데 국제 정세 급변에 따른 외교 현안에 적극적으로 대응하기 위한 범정부 차원의 '외교전략조정회의'가 열린다.

28일 외교부는 이날 오후 2시30분 서울 종로구 도렴동 외교부 청사에서 강경화 장관 주재로 미중 갈등 상황에 대응하기 위한 방안을 모색하는 3차 외교전략조정 본회의를 개최한다고 밝혔다. 앞서 정부는 지난 5월 28일 사전준비 성격인 통합분과회의를 열고 미·중 갈등에 따른 상황을 평가하고 대응 전략을 논의했었다.

외교전략조정회의는 일본의 수출규제, 미·중 무역갈등 등 급변하는 국제정세에 능동적으로 대응하기 위한 대외전략을 마련하기 위해 지난해 7월 출범했다. 이번 외교전략조정 본회의는 올 들어 처음으로 열리는 것으로 지난해 7월 1차 회의, 12월 2차 회의 이후 약 7개월만이다.

3차 회의에는 외교부를 포함해 국방부, 기획재정부, 통일부, 산업통상자원부, 보건복지부 등 10개 부처 당국자들을 비롯해 민간 전문가 50여명 이 참석할 예정이다.

회의에는 최근 고조되고 있는 미·중 갈등 상황에서 한국의 대응 전략을 모색하는 방안 등이 논의 테이블에 오를 전망이다. 정부는 미·중 갈등 상황을 예의주시하면서 사안별로 대응할 방침이지만, 경우에 따라 미·중 사이의 선택을 강요 받는 상황에 처할 수 있다.

미·중 갈등은 중국 화웨이 제품 배제 압박, 5세대 이동통신(5G) 네트워크 이용 문제 등에서 반중(反中) 경제블록 경제번영네트워크(EPN) 구상, 홍콩 국가보안법 제정, 양국 주재 영사관 폐쇄 조치로 확대하고 있다.

특히 미국 정부는 22일 1979년 국교 수교 이후 처음으로 휴스턴 중국 총영사관 폐쇄를 명령했고, 이에 맞서 중국 정부도 청두 미국 영사관을 폐쇄 조치 했다.

