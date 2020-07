최동석·박지윤 아나운서 부부, 부산 고속도로서 역주행 트럭과 충돌

[아시아경제 임주형 기자] 최동석·박지윤 KBS 아나운서 부부가 탄 승용차가 부산 한 고속도로에서 역주행하던 트럭과 충돌했다.

27일 소방당국에 따르면 이날 오후 8시30분께 부산 금정구 경부고속도로 상행성 1.7㎞ 지점에서 최 아나운서는 볼보 승용차를 몰고 가던 중, 역주행하는 2.5t 화물차와 충돌했다.

이 사고로 최 아나운서와 박 아나운서는 목, 손목 등을 다쳤고, 함께 차량에 탑승해 있던 10대 아들과 딸도 경상을 입었다. 이들 가족은 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

역주행을 한 트럭 운전자 A(49) 씨는 경찰 조사 결과 혈중알코올농도가 면허취소 수준인 것으로 확인됐다. A 씨 또한 사고로 다리에 골절상 등을 입어 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 A 씨 및 사고 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr