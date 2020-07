[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송인 서정희가 제주도에서의 여유로운 근황을 전했다.

방송인 서정희는 27일 자신의 인스타그램에 "#혼자사니좋다"라는 글과 함께 하나의 영상을 올렸다.

영상 속에서 서정희는 아늑한 방 안 이불 위에 누워 독서를 하는 모습이다.

여유롭게 휴식을 취하는 모습에 네티즌들의 부러움을 자아냈다.

한편, 서정희는 에세이 '혼자 사니 좋다'를 출간했다.

