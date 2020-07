[아시아경제 임혜선 기자]홈플러스는 8월 12일까지 전국 점포와 온라인몰에서 튜브, 물총, 스윔웨어 등 물놀이 용품을 최대 60% 할인 판매한다. 행사카드 결제 시 30% 할인해 직수입 패션 튜브 2종(각 6900원, 8900원), 물총 8종(각 3590원~1만3900원), 모래놀이 4종(각 8900원)을 선보인다. 빙글빙글 휠튜브는 60% 할인된 1만1900원, 비치 매트·점보 아이스크림 라이더는 50% 저렴한 9900원에 판다. 27일 홈플러스 강서점에서 모델들이 물놀이 용품을 선보이고 있다.

