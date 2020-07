'집사부일체' 박나래-장도연 '新개념 사부 선언'..."사부의 패러다임 바꿀 것"

[아시아경제 강혜수 기자] 26일 오후 방송된 SBS '집사부일체'에 박나래와 장도연이 사부로 등장, 신개념 사부를 선언했다.

이날 장도연은 얼굴을 공개하기 전, "집사부의 패러다임을 바꾸기 위해 나왔다"며 거창하게 말했다. 이에 김동현은 "패러다임이 무슨 뜻이냐"고 물어 멤버들의 웃음을 샀다.

박나래와 장도연은 기존에 사부들을 찾아가는 시스템을 타파하고 멤버들보다 먼저 촬영 장소에 도착해 멤버들을 기다리고 있는 것으로 파격을 안겼다. 힌트 요정의 가이드 없이 그냥 사부를 만나러 가는 멤버들은 "새롭다 새로워"를 연발하며 약속된 장소로 갔다.

박나래는 "세상이 바뀌어서 저라는 사람이 방송을 할 수 있었던 것처럼, 뭐든지 바뀌어야 된다. 고인물이 되지 말자"라고 설명했다. 그 말을 들은 장도연은 웃음을 터트리며 "어떡하면 좋냐"면서 한숨을 쉬었다.

그때 박나래와 장도연의 모습을 발견한 멤버들은 반가움과 놀라움이 교차된 표정을 지으며 "어!!"를 연발했다. 박나래는 "어허, 발소리가 크구나!"라고 말했고, 장도연은 "자아, 조용히 이 앞으로 오니라"라고 지시했다.

멤버들이 박나래와 장도연 앞에 모이자, 박나래는 "우리는 '집사부일체' 사부의 패러다임을 바꾸러 온 사람들이다"라고 소개했다. 이에 양세형은 "먼저 와서 기다리고 있는 것 자체도 처음이다"고 언급했다.

또 박나래는 "우리도 카메라 가지고 있다. 우리도 다 찍고 있다"며 강조했다. 그런가하면 "인사도 우리가 먼저 할거다"며 장도연과 함께 "집사부일체!"를 외치며 우스운 포즈를 취해 멤버들을 폭소케했다.

SBS 예능프로그램 '집사부일체'는 매주 일요일 오후 6시 25분에 방송된다.

