‘영남미래포럼’에 5개 광역단체장 100분간 만난다

‘영남의 미래가 대한민국의 미래다’ … 영남 5개 시·도지사 총출동

7월27일 경제 활성화·방역 대책·광역연합 구상 등 100분 토론

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 영남권 광역단체장들이 한자리에 모여 영남지역의 미래에 대해 토론을 한다.

변성완 부산시장 권한대행과 권영진 대구시장, 송철호 울산시장, 이철우 경북도지사, 김경수 경남도지사 등 5개 광역단체장이 27일 오후 2시 부산 롯데호텔에서 열리는 ‘2020영남미래포럼?영남의 미래가 대한민국의 미래다’에 참석한다.

이 포럼은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산이 장기화하면서 지역 경제의 피해가 심각해지자, 포스트 코로나 시대에 맞는 영남의 미래를 준비하기 위해 마련됐다.

지난 2015년 영남권 시?도지사협의회 이후 처음으로 5개 단체장이 모두 모이는 행사다.

김순은 자치분권위원장을 좌장으로 지역별 경제 활성화 방안, 방역 현황과 광역권 상생협력에 대해 100분 토론으로 진행된다.

첫 번째 세션은 코로나 이후 지역경제 활성화 대책과 초광역 협력 필요성, 지역별 중점 이슈, 지역별 방역 및 겨울 시즌 예방 관련 초광역 방역 필요성 등을 다룬다.

두 번째 세션은 영남권 광역 연합에 관한 토론으로 이뤄진다. 이 가운데 부산의 중점 이슈로 ‘2030부산월드엑스포’를 다룰 예정이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “코로나 시대 새로운 해답을 얻고자 영남권 5개 시·도가 함께 뜻을 모은 이번 포럼이 동북아 해양수도이자 관문도시인 부산에서 개최돼 뜻깊다”고 말했다.

“지역 미래는 경계 없는 협력이 이뤄지는 광역권에서 발전 가능성을 찾을 수 있으며, 영남권이 그 선두주자가 되길 희망한다. 오늘 이 자리가 지역현안 해결과 영남권 5개 시·도 상생협력의 새로운 계기가 되길 기대한다”고 덧붙였다.

이날 포럼은 7월 31일 오후 7시 40분 KBS1 채널을 통해 영남권 전역에 50분간 방송될 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr