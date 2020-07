[특징주]솔트룩스, 코스닥 상장 첫날 강세…"국내 AI 시장 성장 최대 수혜"

[아시아경제 유현석 기자] 솔트룩스 솔트룩스 304100 | 코스닥 증권정보 현재가 42,500 전일대비 2,500 등락률 +6.25% 거래량 2,538,497 전일가 2020.07.23 09:48 장중(20분지연) close 가 코스닥 상장 첫날 공모가를 웃돌면서 상승하고 있다.

솔트룩스는 23일 오전 9시48분 기준 시초가 4만원 대비 6.25%(2500원) 오른 4만2500원을 기록했다.

솔트룩스는 2000년 설립된 인공지능(AI)와 빅데이터 기반의 소프트웨어 전문기업이다. 데이터 플랫폼을 기반으로 기계 학습과 증강 분석 등을 통해 국방부, 기무사 등의 국방 및 안보분야의 위기감지 및 조기대응 사업을 진행했다. 또 인공지능 상담 챗봇, AI 채용 심사와 챗봇 상담, 인공지능 상담사 지원 솔루션 등을 제공하고 있다. 2017년 매출액 122억원, 영업이익 6억원을 기록한 솔트웍스는 지난해 매출 183억원, 영업익 2500만원을 달성했다.

지난 7~8일 양일간 진행된 기관투자가 대상 수요예측에서 공모가를 희망 밴드인 2만4000~3만원의 하단 부근인 2만5000원으로 확정했다. 또 일반투자자 대상 공모청약을 진행한 결과, 경쟁률 953.53대 1을 기록했다.

이소중 SK증권 연구원은 "솔트룩스의 인공지능·빅데이터·클라우드 사업부문에는 지속적 매출인 구독 또는 유지보수 서비스가 포함되기 때문에 공급 규모 또는 고객사 수가 증가할수록 영업이익률이 증가하는 구조"라고 설명했다.

그는 "솔트룩스는 국내 기업고객(B2B)과 공공기관고객(B2G) 대상의 인공지능 시장 선두업체로 국내 인공지능 시장 성장의 최대 수혜주로 판단한다"며 "올해 매출액은 220억원, 영업이익은 21억원을 예상한다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr