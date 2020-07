[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 22일 오전 영등포구 새마을 부녀회 회원 20여명과 함께 지역내 어르신들을 위한 밑반찬 조리에 일손을 보탰다.

채 구청장은 마스크, 앞치마, 위생장갑까지 철저히 착용한 후 조리를 시작, 부녀회원과 함께 오이지무침, 멸치볶음 등 밑반찬을 정성껏 만들었다.

채 구청장이 손수 조리한 밑반찬은 영등포 내 어르신 180세대에 배부될 예정이다.

채 구청장은 행사에 참여한 부녀회 회원들에게 감사의 마음 전하며, 앞으로도 취약가구를 위한 다양한 나눔 문화활동을 이어가겠다고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr