아베, 도쿄올림픽 참가 선수 입국 허용 검토 지시

[아시아경제 구채은 기자] 아베 신조 일본 총리가 내년 7월로 연기된 도쿄올림픽·패럴림픽 참가 선수와 대회 관계자의 입국을 허용하는 조치를 검토하라고 지시한 것으로 알려졌다.

22일 일본 외신에 따르면 아베 총리는 이날 저녁 총리관저에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대책본부 회의에서 이런 내용의 지시를 했다. 도쿄올림픽을 1년 앞두고 개최 환경 정비를 진행하려는 취지로 분석된다.

또한 코로나19 감염 확산이 억제되고 있는 동아시아와 동남아시아 12개 국가·지역과 비즈니스 왕래 재개를 위한 협의를 진행한다고 표명했다. 협의 대상은 한국과 중국, 대만, 브루나이, 미얀마, 캄보디아, 싱가포르, 홍콩, 마카오, 말레이시아, 몽골, 라오스 등이다. 앞서 일본 정부는 지난 6월 베트남, 태국, 호주, 뉴질랜드 등 4개국과 입국제한 완화를 위한 협의를 하겠다고 밝힌 바 있다.

1차 협의와 마찬가지로 이번 2차 협의도 경제인 등의 입국을 우선 허용하고 관광 목적의 왕래는 뒤로 미루는 방식으로 이뤄질 것으로 관측된다. 일본 정부는 코로나19 확산 방지 대책의 일환으로 현재 146개 국가·지역에 대해 외국인의 입국을 원칙적으로 금지하고 있다.

