중국 "미국이 中총영사관 72시간 내 폐쇄 요구"

[아시아경제 구채은 기자] 미중 갈등이 심화되고 있는 가운데 미국이 텍사스주 휴스턴에 있는 중국 총영사관을 72시간 내에 폐쇄할 것을 요청했다.

22일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 왕원빈 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 휴스턴 주재 중국 총영사관이 24일 오후 4시까지 나가라는 요청을 받았다는 미국 내 보도가 사실이라고 확인했다. 앞서 21일 휴스턴 지역지 폭스26 등은 소식통을 인용해 이같이 보도했다.

왕 대변인은 “미국 측이 21일 갑작스럽게 휴스턴 주재 총영사관을 폐쇄할 것을 요구했다. 이는 미국이 중국에 일방적으로 정치적 도발을 한 것이며 국제법과 국제관계 기본 준칙을 위반한다”고 지적했다. 그러면서 “중미 영사 조약의 관련 규정을 심각하게 위반하는 것으로 중국 측은 강력히 규탄한다”며 “미국에 잘못된 결정을 즉각 철회할 것을 촉구하며 그렇지 않으면 중국 측은 반드시 정당하고 필요한 반응을 할 것”이라고 경고했다.

미국의 중국 총영사관 폐쇄 요구는 이곳에서 화재가 발생한 이후 나온 것이다. 전날 오후 8시 20분께 휴스턴 중국 총영사관 안뜰에서 화재가 발생했는데, 휴스턴 경찰은 영사관 직원들이 퇴거 전 기밀문서를 소각하다 화재가 난 것으로 추정하고 있다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr